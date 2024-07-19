Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2024 ore 07:30 (Di venerdì 19 luglio 2024) Viabilità 19 LUGLIO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTOLA CIRCOLazioNE RISULTA PER LO PIU’ REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADAE E AUTOSTRADE DELLA Regione. SEGNALIAMO DEI RALLENTAMENT SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN CARREGGIATA INTAERNA TRA CASILINA E APPIA ANDANDO VERSO IL CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST PROSEGUIAMO SU VIA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 20:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE OPPOSTA CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN DIREIZONE FALCOGNANA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24 CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO VIA ARDEATINA CHIUSA PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI SPREGAMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA AURELIA E TRIONFALE E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI VIA MELLA MAGLIANA IN SENSO OPPOSTO CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO VIA ARDEATINA CHIUSA PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI SPREGAMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA AURELIA E TRIONFALE E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI VIA MELLA MAGLIANA IN SENSO OPPOSTO CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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