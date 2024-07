Venezia Antonelli | Acquisti mirati coglieremo le opportunità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Stiamo cercando di fare dei colpi importanti, rispettando però i nostri parametri, consapevoli che la concorrenza è tanta. In questo momento ilpiace sia come realtà sia per l’entusiasmo che si respira. In attacco abbiamo due giocatori che pensiamo possano far bene e ci piacerebbe affiancarli con altri che abbiano velocità, tecnica e forza. La nostra volontà e quella di cogliere tutte le, cercando di chiudere le priorità anche se il mercato è ancora lungo“. Queste le parole del direttore sportivo delFilipponel corso della conferenza stampa di questa mattina presso la sala stampa di Ca’. “In questo momento il nostro intento è quello di prendere dei ragazzi che possono essere un valore in futuro per il, ma anche che siano pronti, o che abbiamo avuto esperienze positive in Serie A – ha spiegato ancora il dirigente dei lagunari -.