Urbino vicino a Zancocchia Si muove pure Borgo Pace

(Di venerdì 19 luglio 2024) Secondo indiscrezioni, il centrocampista Nicolas(classe 2001), in uscita da Montegiorgio, è un nuovo calciatore dell’: manca solo la conferma ufficiale. Rimanendo a, la società ducale è alla ricerca di un difensore. Sul mercato l’esperto centrocampista Nicolò Bacchiocchi, classe 1991, pesarese, che vanta un passato di tutto rispetto: un campionato di Lega Pro con il Santarcagelo e tanta Eccellenza e serie D con le maglie di Fermana, Sambenedettese, Castelfidado, Corridonia, Vastese, Rimini, Sasso Marconi, Cattolica e un Campionato sammarinese con la Juvenes Dogana. Il centrocampista Urbinati, ex capitano dell’Alma Juventus Fano, sembra che piaccia al San Marino (Serie D). Voci parlano di un possibile interessamento del Fossombrone per un attaccante esterno e per un paio di under.