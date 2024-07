Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una donna di 33ildi 6con un’presso la loro abitazione, poi esce per strada scalza e si ldai. L’episodio veramente orribile ha lto tutti senza parole. La donna è stata poi tratta in arresto. (Continua) Leggi anche: Tel Aviv, genitori abbandonano il neonato in aeroporto: il motivo è assurdo Leggi anche: “Ha una relazione coldi 17”. Tragedia in famiglia, lui è pazzo di gelosia: poi il terribile gestoildi 6con un’Una donna di 33, Sugal Yana Itskovitch, mercoledì ha ucciso ilLiam di 6presso la loro casa con un’. La donna, oltre al, ha assassinato anche il suo cane. Dopo il duplice omicidio, è uscita per strada scalza, brandendo ancora l’arma del delitto sporca di sangue ed ha iniziato a minacciare i