Serena Bortone fuori dai palinsesti Tv parla l’Ad della Rai

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 19 luglio 2024) Personaggi Tv. Nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio 2024, sono stati presentati iRai per la nuova stagione televisiva 2024-2025.Rai Roberto Sergio ha spiegato il perchénon è presente in alcun programma. La sua trasmissione Chesarà è stata cancellata dopo una sola edizione, e in più, la conduttrice non avrà altri programmi. Per quale motivo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Cecilia e Ignazio al pronto soccorso: cosa è successo Leggi anche: Palinsesto Rai1, quando inizia “Affari tuoi” con De Martino e cosa succede a Mara Venier Roberto Sergio risponde alle accuse di censura Nelle scorse settimane, si sono rincorse infinite indiscrezioni e voci di corridoio sul futuro televisivo didopo il caso Scurati scoppiato lo scorso aprile in diretta su Rai 3.