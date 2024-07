Palinstesti Rai 2024 | Carlo Conti ‘pigliatutto’ Pino Insegno in prima serata Mara Venier farà un dating show Tutte le novità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Più voci più talento“, questo il claim scelto dalla Rai per presentare alla stampa i palinsesti-2025. Non ci sono Serena Bortone (per lei solo un programma su Radio2), Amadeus è sbarcato sul Nove mentre Insinna ripartirà da La7. “Sono stati quattordici mesi intensi, difficili, straordinari. Non mi era mai capitato di avere un assedio quotidiano, ho cercato di metterci la faccia anche a tutela e difesa di tutti i talent, quelli che venivano più attaccati. Qualche cosa l’avrei fatta in maniera diversa, qualche mia affermazione poteva essere più cauta”, spiega l’amministratore delegato Roberto Sergio all’Auditorium di Napoli dove mostra apprezzamento per le parole pronunciate nei giorni scorsi da Pier Silvio Berlusconi: “Io credo che la Rai debba avere risorse certe per assolvere al contratto di servizio”.