Palinsesti Rai 2024 le novità | promossi Liorni e De Martino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Presentati oggi a Napoli iRai. Leper la prossima stagione televisiva sono tante e decisamente consistenti. In particolare, quella già rivelata sui social network dallo stesso protagonista, di Stefano Dealla conduzione di 'Affari tuoi'. Che segna il debutto di Dealla conduzione su Raiuno. Altra, in ottica sperimentale, sarà il game show 'Chi può batterci?' condotto da Marco, che sarà anche alla guida dello show di fine anno. 'Chi può batterci?'è il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all'insegna della leggerezza.