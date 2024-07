Pagelle Tour de France 2024 | Pogacar fa un altro show Vingegaard ed Evenepoel fanno il possibile cala Ciccone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)DICIANNOVESIMA TAPPADETadej10 e lode: cosa può meritare se non il massimo dei voti la quarta vittoria in questode, la pietra tombale sulle sorti di questa Grande Boucle e sulle speranze dei suoi avversari. E pensare che oggi l’attacco sembrava essere arrivato tardi, a 8.6 chilometri dal traguardo di Isola 2000. Invece lo sloveno ha schiantato definitivamenteed, ha ripreso uno a uno i componenti della fuga iniziale, fino a saltare anche Jorgenson, per alzare le braccia al cielo sul traguardo finale e lasciarsi andare a un iconico inchino. Un fuoriclasse assoluto. Matteo Jorgenson 9: ha fatto tutto quello che poteva fare il Team Visma Lease a Bike per vincere questa tappa. Lo statunitense ha dimostrato di avere un’ottima condizione, il migliore in assoluto tra i fuggitivi.