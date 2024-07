Napoli il 28 Luglio sarà il KF Egnatia l’avversario

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilcontinua la sua preparazione. E continuano anche le amichevoli: a Dimaro domanidi scena il Mantova neopromosso in B. A Castel di Sangro tre saranno le amichevoli. La società azzurra, attraverso il proprio sito ufficiale, fa sapere che Domenica 28allo Stadio Patini di Castel di Sangro non giocherà più contro l’Adana Demirspor. I partenopei affronteranno in amichevole alle 20.00 i campioni albanesi del KF. Problemi da parte del Club turco hanno costretto la società azzurra a cambiare in corsa il programma. Di seguito il comunicato della società di De Laurentiis.