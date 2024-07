Mozione Federcalcio palestinese contro Israele slitta la decisione della Fifa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024)lasulla richiestadi sospendere la federazione israeliana dal calcio internazionale. “Una valutazione legale indipendente sulle propostelaisraeliana avrebbe dovuto essere presentata al Consiglioentro il 20 luglio 2024”, ricorda la. Ma “dopo che entrambe le parti hanno richiesto più tempo per presentare le rispettive posizioni, debitamente concesso dalla, è necessario ulteriore tempo per concludere questo processo in modo accurato ed esauriente”, si legge nella nota. “La valutazione sarà condivisa con il Consiglioper ogni successivache sarà presa entro e non oltre il 31 agosto 2024. Ladesidera ringraziare entrambe le federazioni affiliate per il loro sostegno e cooperazione“, fa sapere l’organismo che governa il calcio internazionale.