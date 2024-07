LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | scollinata la Bonette gruppo che viaggia a 3’45 dalla fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.19 Iltorna a 4? di ritardodopo aver percorso i primi chilometri in discesa. 15.17 50 km al traguardo. 15.15 La virtuale situazione della classifica scalatori. 1?4 CARAPAZ Richard 97 2?1 POGA?AR Tadej 77 3?1 VINGEGAARD Jonas 58 4 new JORGENSON Matteo 45 5?2 EVENEPOEL Remco 42 6?2 LAZKANO Oier 41 7?1 ABRAHAMSEN Jonas 36 8 new KELDERMAN Wilco 36 9?2 GAUDU David 30 10?19 HINDLEY Jai 28 15.14 Anche ilscollina la” il distacco. 15.13 I battistrada iniziano il discesone di 40 km che collega la cima dellacon l’imbocco della salita verso Isola 2000, ultimo GPM di giornata. 15.12 Sempre 3’30” il ritardo delmaglia gialla dai sei fuggitivi. 15.