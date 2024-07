Israele contro Adidas per la campagna pubblicitaria di Monaco ’72 con la modella Bella Hadid E il marchio fa subito dietrofront

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Caos e polemiche daper la nuovalanciata daa ridosso delle Olimpiadi. Il famosotedesco ha messo sul mercato il remake del modello di sneaker “Sl 72 OG”, linea sviluppata per i Giochi Olimpici diDi Baviera del 1972. Quella edizione dei Giochi è per l’attacco terroristico di un gruppo di palestinesi (organizzazione Settembre Nero) in cui morirono 11 atleti israeliani, oltre a 5 terroristi e un poliziotto tedesco. Per laha scelto ladi origini palestinesiche diverse volte – nel corso degli anni – ha espresso la sua posizione a favore della causa palestinese. Molti utenti ebrei sui social hanno accusatodi antisemitismo, per il tipo di marketing e merchandising sponsorizzato.