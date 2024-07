IndyCar la stagione continua con la trasferta canadese di Toronto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si torna all’interno di un tracciato cittadino per la dodicesima tappa della NTTSeries. Team e piloti della categoria si spostano come da tradizione in Canada per il caratteristico appuntamento di, unico all’esterno degli Stati Uniti d’America. Come accaduto negli ultimi anni si correrà presso l’Exhibition Place, percorso non permanente caratterizzato da 11 curve e con una lunghezza complessiva di 2.874 km (1.786 miglia). Scott Dixon (2022, 2018, 2013 race-1 & 2 ) detiene il record di affermazione tra i piloti ancora presenti sullo schieramento. Il ‘kiwi’ vanta almeno un sigillo nel particolare circuitoinsieme all’australiano Will Power (2016, 2010), l’americano Josef Newgarden (2015, 2017) ed al danese Christian Lundgaard (2023).