Fiorentina Palladino | Vedo già buone cose contento di Kean

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Abbiamo chiuso la prima parte del ritiro con grande entusiasmo e un buon test. Era importante mettere benzina nelle gambe. Sonoperché inizio già a vedere: siamo in costruzione, è ovvio, ci sono degli aspetti da migliorare, come la fase di palleggio e possesso, ma siamo qui per migliorare.buona partecipazione, i principi di gioco si sono già visti”. Lo ha dichiarato Raffaeledopo la vittoria dellain amichevole per 4-0 contro la Reggiana al Viola Park, davanti a una buona cornice di pubblico: “Non mi aspettavo questo entusiasmo per la prima amichevole, è bello perché tutto ciò carica anche i ragazzi. Il pubblico ci deve stare vicino, noi promettiamo che daremo tutto con questo atteggiamento qua, e con questa mentalità, e proveremo a giocarcela con tutti”, ha aggiunto.