Contributi per oltre tre milioni ai giornali per italiani all’estero

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) È ditredi euro, per la precisione di soli 3.363.406,73 euro, l’ammontare globale deistanziati ed erogati all’editoria italiana, nell’anno 2022, dall’allora governo di Sinistra, in virtù direalizzati e distribuiti esclusivamente per fornire informazioni e aiuto aglinel mondo. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal Dipartimento dell’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri-PCM, l’importo totale delle contribuzioni per l’anno 2022 viene ripartito nella seguente maniera: -1.414.957,31e., comediretti alle 5 imprese editrici diquotidiani diffusi; -1.399.989,72e., comeper la stampa italianaerogati a 33 editori di periodici realizzati e diffusi; -548.459,73e.