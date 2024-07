Chigiana il Concerto per l’Italia L’Orchestra Filarmonica della Scala e la magia di Beethoven in Piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) I riflettori sono pronti, il palco anche. Ladista per avvolgere indel Campo. Torna ilper, appuntamento clou delInternational Festival & Summer Academy, che ogni anno offre alla città insieme al Comune questo appuntamento, a ingresso gratuito. Stasera alle 21.30 la musica sinfonica si riprende il cuoreCittà del Palio con, diretta dal maestro Myung-Whun Chung. Già allievo dell’Accademiadel corso di direzione d’orchestra tenuto da Franco Ferrara nel 1976 e poi maestro Chigiano nel 1995 e 1996, Chung torna allaa distanza di 18 anni dal suo ultimoa Siena per dirigere la prestigiosa formazione scaligera in un programma che accosta due capolavori assoluti di: l’Ouverture Leonore n. 3 e la Sinfonia n. 5 in do minore op. 65.