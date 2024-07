Calciomercato Pisa ufficializzata la cessione di Jureskin | la nuova squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilha ufficializzato un altro movimento di: il club nerazzurro ha completato ladel calciatore Rokoalla Società FC Sheriff Tiraspol. Si tratta di un centrocampista croato classe 2000, in passato protagonista con le maglie di Sere?, Zilina,, Benevento e Spezia. “Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Rokoalla Società FC Sheriff Tiraspol (Super Liga Moldavia). Serie BCarrarese, operazione con il: il ritorno è realtà La Società ringrazia il calciatore per il periodo trascorso in Nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”, si legge nel comunicato. L'articololadi: laCalcioWeb.