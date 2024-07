Calciomercato Napoli Conte prepara una rivoluzione interna | già tre azzurri sono fuori dal progetto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Antonioè pronto a riportare ildove merita. Il tecnico azzurro ha avviato una profonda trasformazione della rosa. L’avvento di Antoniosulla panchina delporta con sé garanzie importanti. Quest’ultime, però, dovranno poi essere colmate attraverso il mercato in entrata e non solo. Infatti, un punto cruciale sarà proprio quello legato alle uscite. In casa, c’è la necessità di piazzare quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico. Una prima constatazione è stata fatta proprio dall’allenatore, il quale a Dimaro sta valutando diverse situazioni “delicate”. I calciatori nel mirino della societàdiversi, ma prima di piazzare i colpi in entrata bisogna cedere. Da qui, nasce infatti la volontà di piazzare altrove alcuni interpreti.