Cabal beffa Inter? Setti zittisce tutti | Scelta interna e condivisa! Marotta…

(Di venerdì 19 luglio 2024)è stato vicino all’per poi andare alla Juventus. Molti hanno parlato diper i nerazzurri, come se stessero aspettando al varco ma a ristabilire la verità è, presidente del Verona, che a margine dell’Assemblea di Lega spiega come sono andate le cose OBIETTIVO CONDIVISO – Juansembrava destinato all’: il club Campione d’Italia sta infatti cercando un difensore mancino per colmare la lunga assenza dell’infortunato Tajon Buchanan, che rientrerà non prima di dicembre se non addirittura direttamente nel 2025. Il colombiano del Verona, classe 2001, alla fine è andato alla Juventus che ha offerto una cifra superiore ai veneti, accaparrandosi dunque il giocatore. ZITTITI I CHIACCHIERONI – Chiaramente molti hanno parlato diper l’, sostanzialmente perché stavano aspettando al varco, ma la realtà dei fatti è ben altra.