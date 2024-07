Bob Newhart | muore a 94 anni una leggenda della comicità

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Bob, ilrio comico e attore, morto il 18 luglio 2024 all’età di 94. Secondo il suo agente, Jerry Digney, il decesso sarebbe stato causato da una serie di brevi malattie. George Robert, nato il 5 settembre 1929 a Oak Park, Illinois, ha lasciato un segno indelebile nel mondocommedia con la sua interpretazione impassibile e il suo stile balbettante. La sua carriera è decollata con l’uscita del suo rivoluzionario album comico, The Button-Down Mind of Bob, che è diventato il primo disco comico a raggiungere il primo posto nelle classifiche di Billboard. Questo successo lo ha catapultato sotto i riflettori e gli ha portato numerosi riconoscimenti, tra cui molti Grammy Awards e un Primetime Emmy Award.