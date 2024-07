Atletica Fabbri sfida Crouser in Diamond League a Londra Iapichino trova Mihambo nel lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Domani, sabato 20 luglio, asi disputerà la decima tappa stagionale della, ultimo atto del massimo circuito internazionale diprima degli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il London Stadium si appresta ad ospitare alcuni big globali come Noah Lyles nei 100, Mutaz Barshim nel salto in alto e Femke Bol nei 400 ostacoli. Tanta carne al fuoco anche sul fronte italiano, soprattutto per la partecipazione di due stelle del movimento tricolore del calibro di Leonardoe Larissa. Il vice-campione iridato in carica e primatista nazionale di getto del peso si cimenterà in una vera e propria prova generale della finale olimpica, dovendo fare i conti con i fenomeni americani Ryane Joe Kovacs., dopo essersi spinto fino a 22.