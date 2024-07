Antonio Conte l’imprevisto con i tifosi del Napoli Parte il coro | Chi non salta è juventino Ecco come ha reagito – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 luglio 2024) Poteva nascere il primo incidente diplomatico perda allenatore del. E invece il tecnico salentino è riuscito dribblare il pericolo, dopo che dalla folla dinapoletani arrivati a Dimaro Folgarita per la presentazione della squadra è partito il fatidico. «Chi non». 295 presenza in bianconero e tre anni sulla panchina juventina,davanti a quell’invito ha riso con un po’ di imbarazzo. L’allenatore però ha riuscito a resistere all’entusiasmo della serata, provando ad allontanare una volta per tutte i dubbi dei più scettici tra inapoletani. A loroha risposto: «Lo dico una volta e non lo dirò più. Mettiamo in chiaro che io ho grande rispetto per le squadre in cui ho giocato e che ho allenato. Nella vita ci vuole rispetto. È giusto che voi siate, e giustamente supportate la nostra squadra.