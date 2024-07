Amadeus lancia un nuovo show musicale con dodici Big sul Nove e non sarà l’anti Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) A settembre saranno ufficializzati i Palinsesti del colosso Warner Bros. Discovery e c’è molta curiosità quest’anno dopo lo sbarco di. Come già annunciato l’ex volto di punta di Rai Uno condurrà la nuova edizione de “La Corrida” e “I Soliti Ignoti”, ma si chiamerà “Identity” per questioni di diritti Rai sul titolo. Inoltre c’è un altro grande progetto, di cui si sussurrava da qualche settimana, che è stato spoilerato da Dagospia. Losi intitolerà “Suzuki Music Party” e si terrà il 22 settembre all’Allianz Cloud di Milano, dove si registrano le Audizioni e i Bootcamp di “X Factor”. Al centro ci sarannoBig della musica che canteranno brani del loro repertorio e unsingolo. Del resto a settembre la discografiai singoli post estivi per il mercato autunnale.