16enne annega durante bagno in mare davanti ai bagnanti | comunità sotto shock

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un tragico evento ha scosso ladi Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella tarda mattinata di venerdì 19 luglio. Un ragazzo di 16 anni èto nelle acque di via Litoranea, nei pressi del Lido La Perla. Le generalità del giovane non sono state rese note. I soccorsi sono stati immediati: i sanitari del 118 sono accorsi sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Anche i carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti, effettuando i rilievi necessari per determinare la dinamica dell’incidente, che al momento risulta ancora poco chiara. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava inquando è stato visto in difficoltà. Nonostante i tentativi di soccorso da parte deie del personale del lido, il ragazzo non è riuscito a riemergere in tempo.