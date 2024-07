Uomini e donne Maria De Filippi avrebbe scelto un protagonista di Temptation Island come tronista | il nome

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fervono i preparativi per la nuova stagione diin partenza a settembre 2024 e mentre parte il toto nomi sulle possibili candidature al titolo di tronisti, si fa strada per un ruolo al debutto anche una new entry a. Ebbene sì dal format fratello del dating show potrebbe essere confermato al trono classico un volto tra i protagonisti attuali e uscenti, un cuore libero che vorrebbe mettersi in gioco. Trattasi di Carlo Marini, tra i sexy symbol del piccolo schermo del momento secondo l’opinione dell’occhio pubblico via social., la nuova stella maschile didebutta sul trono? La produttrice dei due format in onda sulle reti Mediaset,Demesso gli occhi su uno dei volti tentatori della stagione estiva corrente di2024, destinata a durare poco fino a fine luglio 2024 e non oltre.