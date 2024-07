Tragedia al campo estivo muore bimba di 7 anni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024) Social. La giornata di ieri, mercoledì 17 luglio 2024, è stata segnata da una profondaper la comunità di Caraglio, in provincia di Cuneo. Una bambina di soli setteè morta in uno dei laghi del bioparco “Acquaviva”. Anisa Murati, nata in Italia da una famiglia di origine albanese residente a Demonte, stava trascorrendo una giornata al bioparco con il centrodella parrocchia. Intorno alle ore 15:30, la piccola è improvvisamente scomparsa. Leggi anche: Francesca Pascale e Paola Turci, divorzio ufficiale: i motivi Leggi anche: Vigili del fuoco morti tra le fiamme: chi sono e cosa si sa di loro L'articoloaldi 7proviene da TvZap.