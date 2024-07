Shannen Doherty quando è morta aveva in banca 229 mila euro con proprietà e azioni milionarie ma incombono i debiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) A qualche giorno dalla sua morte, il giornale tedesco Bild ha snocciolato i conti di. In realtà non segretissimi dal momento che emergono dalle carte del divorzio che la stessa attrice ha firmato all’ultimo, poco prima di morire, all’ex marito Kurt Iswarienko dopo una lunga diatriba.è deceduta la star della serie “Streghe”in229. A questa cifra si aggiunganoe obbligper un valore di 1.650 milioni di, immobili da 2.7 milioni di, una casa a Malibù di 5.49 milioni di, con un mutuo da 2.7 milioni di. Beni accumulati grazie ai due impegni principali per la: per “Beverly Hills 90210” si era messa in tasca contratti da 2.2 milioni dimentre la cifra di 4,5 milioni diè riferita alla sua partecipazione in “Streghe”.