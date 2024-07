Scuola la Cgil scrive all’Ufficio scolastico regionale | Chiedete tutto il personale aggiuntivo che serve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 18 luglio 2024 - C’è posta per la direzionedell’Ufficiotoscana. Stamani l’Flc-Toscana ha sfidato il caldo torrido per dar vita ad un sit-in dal titolo ’Si può dare di più’. “Quest’anno abbiamo scelto di giocare d’anticipo - dicono Emanuele Rossi e Pasquale Cuomo, rispettivamente della segreteria provinciale e-. È annosa la carenza diAta nella nostra regione, che non ha mai richiesto il giusto numero diin deroga, nonostante siano i dirigenti in primis a metter nero su bianco la necessità di un maggior numero di collaboratori scolastici e didelle segreterie”. Ecco che, a livello, mancano almeno 3mila Ata. Ancora, il ministero non ha comunicato le assunzioni scolastiche.