Roma scontro fra 3 auto e uno scooter sulla Tiburtina | un morto

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Un incidente mortale è avvenuto ieri avia, in prossimità del Grande Raccordo Anulare: a perdere la vita è stato un uomo, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Loha visto coinvolte tre(un’DR Evo, una Fiat Punto, una Volkswagen Polo) e unoHonda SH. Il conducente dello, un italiano di 54 anni, èmentre la passeggera è stata trasportata in codice giallo presso il Policlinico Umberto I. I conducenti delle trecoinvolte sono stati condotti presso il Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito. In corso gli accertamenti degli agenti, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (Fonte: Adnkronos)