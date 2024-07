Quoziente familiare come si calcola e quali vantaggi presenta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nella Manovra 2024 il governo guidato da Giorgia Meloni ha previsto delle novità molto importanti dal punto di vista fiscale. Si va dal taglio del cuneo, a un nuovo sistema Irpef, passando per il sistema pensionistico anticipato di Quota 104 fino ad arrivare al cosiddetto. Si tratta di un elemento portante per il calcolo delle imposte sui redditi e l’accesso dei cittadini alle possibili agevolazioni previste dallo Stato. Attualmente questo indicatore della situazione economica delle famiglie viene utilizzato, in via sperimentale, soltanto per il Superbonus edilizio al 90 per cento per gli edifici unifamiliari, ma l’intenzione governativa è quella di estenderne quanto prima l’uso. Cos'è ilIlpuò essere intesoun indicatore della situazione economica dei nuclei familiari di più semplice misurazione rispetto al noto Isee.