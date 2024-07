Previsioni vendemmia 2024 Italia divisa in due | la grandine colpisce a Nord la siccità mette alla prova il Sud

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sembra che il destino si sia divertito a scambiare i ruoli tra le due metà dell'vitivinicola nel. Lo scorso anno, in questo stesso periodo, al Centro-Sud si parlava di emergenza peronospora, la fitopatia che ha dilagato quasi indisturbata sul nostro territorio, colpendo migliaia di ettari di vigneto e favorendo le condizioni, assiemeestiva, per una tra le più scarse annate di sempre dal punto di vista quantitativo. Al contrario, il Centro-viaggiava in relativa tranquillità, con una scarsa diffusione di fitopatie e diffusi episodi di maltempo nei mesi pre-raccolta, che non hanno impedito alle varie denominazioni di portare a casa un buon risultato. Oggi, come la sabbia in una clessidra, le parti si sono invertite.