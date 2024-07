Premio Enriquez Si parte stasera al teatro Cortesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024)oggi aldi Sirolo la 20esima edizione del Festival ’nazionale’. Il centro studi Francoe la compagnia Corrado D’Elia presentano dall’Otello di Shakespeare "È innaturale quella morte che uccide perché ama", con D’Elia (che ne cura anche la regia), Chiara Salvucci, Gipeto e Dominique Evoli. "Desdemona, in quanto veramente innamorata, amava il pegno d’amore e lo dimentica nel momento in cui era giusto dimenticarlo, quando cioè Otello stava male e la sua preoccupazione per l’uomo che amava superò ogni sua attenzione da quel loro pegno d’amore. Solo in quel momento e in nessun altro, quel pegno d’amore poteva ridursi ad essere qualcosa di puramente materiale, un semplice fazzoletto. Questo è il punto vitale che scopre il nervo doloroso dell’uomo innamorato, e che è una invenzione tutta di Shakespeare", sintetizza il direttore Paolo Larici.