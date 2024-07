Ondata di caldo nel Mediterraneo l’acqua sfiora i 30 gradi al largo di Ravenna L’esperta | Clima ideale per le specie aliene

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) «Faccio un bagno ché mi rinfresco». Non quest’anno. A causa della prolungatadi calore che da settimane monopolizza il meteo del bacino del, salvo qualche breve incursione fredda da nord, il Mare Nostrum sta raggiungendo temperature vicine ai 30. Almeno quattrosopra alla media, e almeno un mese in anticipo rispetto alla metà di agosto, quando, normalmente, le acque delraggiungono il loro picco di calore, intorno ai 26. I 30esatti non sono ancora stati misurati. I due dati a fare notizia in queste ore sono quelli derivanti dalla misurazione dell’Arpae e dell’omologa agenzia croata, entrambe nell’alto Adriatico. Aldi, il 16 luglio, si sono raggiunti i 29,9, mentre poco fuori Dubrovnik i 29,7. La più alta mai misurata in Croazia, riporta Icona