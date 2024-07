Nessun giocatore bianco ha condannato il video di Fernandez Il razzismo è solo una cosa da neri The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Loro lo sanno. Sanno quello che dicono. Sanno che ciò che dicono è profondamente offensivo e sannoaccadrebbe se il mondo esterno lo ascoltasse”. Ildei cori nelvirale di Enzoe della nazionale argentina contro i giocatori francesi di colore (che ha scatenato un putiferio) “non è una di quelle cose che possono essere equivocate”, per The. “Non è qualche può essere negato”. Theaccusa il sistema, una volta di più. In maniera netta: “Francamente è già abbastanza brutto che l’Argentina, presumibilmente isolata dal punto di vista delle pubbliche relazioni dalla vittoria ai Mondiali, non abbia cercato di prendere le distanze dalla canzone, ma il fatto che i giocatori sembrino averla incorporata nelle loro celebrazioni è molto peggio.