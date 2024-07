Lindstrom accelerata per la cessione | la cifra dell’accordo è sorprendente

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024)si avvicina sempre di più alla. Il club di Premier League è pronto ad accontentare le richieste del Napoli per il suo cartellino. Il Napoli è chiamato ad accelerare sul mercato in uscita, prima di procedere con altri innesti. L’imperativo in casa azzurra è questo, dopo l’arrivo all’ombra del Vesuvio, in ordine temporale, di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Il nome che balza davanti agli occhi di tutti è ovviamente Victor Osimhen: il Paris Saint Germain sta preparando l’assalto, probabilmente decisivo, che dovrebbe portare alladel numero 9 azzurro, con Romelu Lukaku che intanto attende novità da Londra. L’ex Lille non sarà l’unico a lasciare la compagine partenopea: candidato all’addio anche Jesper, il cui impatto con la maglia azzurra non è stato certamente tra i più indimenticabili.