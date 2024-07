Le voci di Dante per la Torre di Pisa | Opportunità artistica straordinaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Gabriele Masiero"Mi è parsa un’da non lasciarsi sfuggire quella di riproporrenel contesto delle celebrazioni di un monumento e di una piazza che sono fra le meraviglie d’Italia". Così Toni Servillo, uno degli attori italiani più apprezzati del momento, definisce il suo spettacolo "Ledi" che porterà in scena domani sera alle 21.30 in piazza dei Miracoli, nell’ambito delle celebrazioni per gli 850 anni dellapendente. Una serata speciale, con un personaggio speciale che nella sua carriera ha ricevuto due European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma. Nel 2013 ha interpretato anche l’iconico Jep Gambardella de La Grande bellezza di Paolo Sorrentino, che vince l’Oscar.