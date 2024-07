L’Abbé Pierre accusato di violenza e molestie sessuali da diverse donne anche minorenni | Un’ombra pesante un’ombra criminale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)è statodi. Il sacerdote francese, autentico rivoluzionario della carità cristiana, ex partigiano antifascista ed ex deputato all’Assemblea nazionale, fondatore e pioniere della comunità Emmaus, è stato indicato da numerose, alcune, come autore di violenze enei loro confronti, tra gli anni settanta e il 2005.è morto all’età di 94 anni nel 2007 e nella storia sociale e politica della Francia del Novecento rappresenta uno dei massimi esempi di una sorta di francescanesimo filosofico e pragmatico, che ha segnato la società d’oltralpe nel primo dopoguerra, affermandosi parallelamente nei “Gloriosi Trenta” (1950-1980) come veemente fustigatore delle coscienze e dei portafogli dei ricchi francesi.