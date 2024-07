La sfida per le regionali Altro pressing su Proietti E Meloni ’snobba’ l’Umbria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Capacità, competenza, determinazione ed empatia. Stefaniaè la persona giusta per rappresentare un’amplia alleanza politica e civica che sarà in grado di riportare il centrosinistra alla vittoria alle prossime". La sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia incassa anche l’endorsement di alcuni sindaci di "peso" del centrosinistra, quelli del Trasimeno. In particolare sono i primi cittadini di di Castiglione del Lago, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno e Piegaro. "– scrivono – si è già misurata con incarichi di responsabilità, dimostrando concretezza nell’affrontare le dinamiche della macchina amministrativa, visione nella realizzazione di un’Umbria più giusta, più umana e in grado di mettere al centro l’uomo e i suoi bisogni.