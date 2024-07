La Cina cerca di contare di più ed è pronta a entrare nell' Organizzazione internazionale del vino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Durante la celebrazione del centesimo anniversario dell’Oiv (della vigna e del), a novembre, potrebbe essere annunciato un nuovo membro che entrerà a e a far parte dell’associazione. Il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali cinese ha formalmente presentato una formale richiesta di adesione attraverso l’Ambasciata cinese in Francia e che attualmente è al vaglio dai Paesi membri. Lasarebbe il 51esimo membro del'Oiv Secondo lo State of the World Vine and Wine dell'Oiv nel 2023, laè stata annoverata come il nono più grande consumatore dial mondo (6,3 milioni di ettolitri) e il Paese con l’area vitata più estesa (756.000 ettari) dopo Spagna e Francia.