La Chemco le strappa il ’sì’ L’asso Olajide resta a Puianello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Terza conferma in casache, in vista del prossimo campionato di serie B, è riuscita are il sì dell’ala-grande Isabella(foto). L’atleta parmigiana, dopo la trafila nelle giovanili locali, ha disputato campionati di alto livello in A2, intervallati da un anno in A1 a Battipaglia, inoltre può vantare diverse presenze con la maglia dell’Italia Under 23 per i tornei 3vs3, prima di approdare la scorsa stagione in maglia. Fisicità e tanto score sono le armi di Isabella che nella passata edizione ha chiuso con 17 punti e 10 rimbalzi di media e 11 doppie-doppie, dunque un vero e proprio crack per la categoria per provare ad inseguire il sogno promozione. "Sono molto contenta - dice Isabella - di poter dire di far di nuovo parte di questa squadra.