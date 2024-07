Ilva l’indagine su Morselli e i vertici si allarga | Associazione a delinquere per disastro ambientale Non facevano le manutenzioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nonle “dovutesulle tubazioni” nei reparti Cokeria e Sottoprodotti dello stabilimento exdi Taranto. E quindi, dentro e fuori l’acciaieria, “determinavano un incremento, significativo e misurabile, delle concentrazioni” di benzene. Ancora: non avrebbero mantenuto in efficienza gli impianti di pressurizzazione e filtrazione aria a servizio di macchine operatrici ed uffici finendo per esporre gli operai “ad elevate concentrazioni di sostanze cancerogene”. Non solo, perché in questa maniera “esponevano a pericolo” anche “la popolazione residente” vicino all’impianto. Insomma, il siderurgico continuerebbe a mettere a rischio la salute di operai e cittadini tarantini a causa della sua cattiva gestione, alla radice dei picchi degli inquinanti registrati negli scorsi anni dall’Arpa Puglia.