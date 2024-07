Il caldo ha le ore contate? Sottocorona e i segnali dell' addio con la svolta meteo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continuerà il grano avrà una tregua? A fare un punto sulè Paolorologo di La7, che nel suo collegamento con Omnibus presenta inizialmente la situazione di tutta l'Europa: “Di nuvole ce ne sono ben poche. Ce ne sono sulle isole britanniche e da lì c'è una porta d'ingresso di aria atlantica, non fredda, ma decisamente umida e più instabile. E ogni tanto qualche passaggio di questo tipo di aria, anche nei giorni scorsi, lo abbiamo avuto e lo avremo in qualcuno dei prossimi giorni”. Ed ecco l'esperto che fornisce le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, giovedì 18 luglio, i fenomeni anche in zona alpina sono rarissimi, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Aldo-Adige, ma pochissimi.