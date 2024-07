I ‘trombati’ e gli assenti dai Palinsesti Mediaset

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un anno fa, di questi tempi, vi davamo conto di una Italia 1 in mano a Davide Parenti ed Enrico Papi. In parte è ancora così poiché il patron de Le Iene calerà il tris con la novità Le Iene Show, ma del conduttore romano non vi è traccia neidella prossima stagione. Se dodici mesi fa il nome di spicco tra i ‘trombati‘ del Biscione era quello di Barbara D’Urso, oggi tocca ad Enrico Papi, velocemente uscito dai radar dopo un’annata che avrebbe dovuto vederlo protagonista. Pesa il sonoro flop de La Pupa e il Secchione, cancellato (per sempre, ci auguriamo!), insieme al continuo rinvio di Tilt, relegato in piena estate (prima puntata il 21 luglio). Altro volto presente nella passata stagione che non ci sarà nella prossima è quello di Augusto Minzolini, che nel dicembre scorso ha chiuso la sua avventura nell’access di Rete 4 con Stasera Italia Weekend.