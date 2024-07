I Marvel Studios tranquilli perché per Avengers 5 e 6 tornano i fratelli Russo come registi

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Ihanno deciso di giocare sul sicuro per i prossimi due film degli, riportando alla regia i. Questa mossa sembra essere vantaggiosa per entrambe le parti, considerando i recenti anni turbolenti pere Disney. Iper5 e 6: Sicurezza e Successo perSecondo The Hollywood Reporter, le trattative preliminari sono in corso, ma l’accordo sembra quasi definitivo. Per i, che hanno diretto con successo due sequel di Captain America e due film degli, questa è una grande opportunità, soprattutto dopo i deludenti risultati dei loro progetti post-Endgame,Cherry e The Gray Man.