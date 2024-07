Greenwood non è il benvenuto | Marsiglia è spaccata la rivolta di tifoseria e città resta inascoltata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ail calcio divide, come non era mai accaduto prima. Masonsi trasferisce all’OM e con lui una serie di malumori e un’ondata di critiche e proteste da parte dei tifosi che sta facendo eco in tutto il web. Era seguito con attenzione anche da Lazio, Napoli e Juventus: alla fine, il calciatore inglese giocherà in Ligue 1. Un trasferimento che sta facendo discutere nelle ultime ore e che sta spaccando in due l’opinione pubblica di. E le motivazioni non hanno nulla a che vedere con la scelta tecnica. Il casoBisogna tornare indietro di almeno due anni, esattamente al 30 gennaio 2022. Un giovane Mason– che all’epoca veste la maglia del Manchester United – viene arto con l’accusa di stupro e aggressione dopo che la sua fidanzata Harriet Robson ha pubblicato una serie di video e audio sui social media.