Fiumicino un sabato di musica con la Banda della Marina Militare

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – “Sulle note del mare” è il titolo del concerto che avrà luogo20 luglio, alle ore 20, presso la Corte di Villa Guglielmi a. La serata vedrà lale, diretta dal Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, esibirsi in una serie di brani selezionati. Il Primo Cittadino, Mario Baccini e le alte cariche delle Forze dell’Ordine presenzieranno all’evento. Il programmaserata, inserita nella kermesse culturale “Notti d’Estate”, prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Goffredo Mameli – Il Canto degli ItalianiAmilcare Ponchielli – Sinfonia in Sib min. Op 153Giacomo Puccini – Corazzata Sicilia Le Villi – La TregendaLeonard Norman Cohen – Halleluja (Voce: Monica De Propris)Autori vari/N. Iwai – Glenn Miller MedleyVangelis – 1492 The Conquest of Paradise (Dirige: C.C.