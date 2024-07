Deadpool & Wolverine | svelata la soundtrack ufficiale del film Marvel c' è anche Taylor Swift?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) IStudios hanno svelato la lista delle canzoni presenti nel corso del nuovocon Ryan Reynolds e Hugh Jackmanè il road movie definitivo e nessun viaggio del genere è possibile senza unaadeguata, come quella che iStudios hanno appena svelato. Gli antieroi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, insieme al loro compagno canino, Dogpool, salgono su un furgone ricoperto di adesivi per paraurti e si imbarcano in un viaggio attraverso gli universi, attraversando il paesaggio multiversale deidegli X-Men prodotti dalla Fox per raggiungere la loro destinazione: ilCinematic Universe della Disney. Come dicevamo, nessun viaggio in macchina è completo senza una collezione di brani musicali, quindi iStudios