Dall’Anello dei Poeti del Cinghio ai Salti del Diavolo fino al Prosciutto di Parma DOP | alla scoperta di Felino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Valorizzare il territorio emilianodi natura incontaminata, paesaggi inaspettati, storia millenaria e buon cibo. Daai colli parmensi, in estate, durante il weekend ma non solo, sono numerose le esperienze da provare, luoghi in cui Citterio, storica azienda di salumi, produce nei suoi due stabilimenti di Poggio Sant’Ilario, frazione di, e Lesignano de Bagni una delle più famose eccellenze della gastronomia italiana, ildiDOP. Per scoprire e vivere in prima persona le bellezze del parmense, die non solo, Citterio ha scelto di interpellare Roberto Piancastelli, storico fondatore di Terre Emerse, un gruppo di guide ambientali escursionistiche diche opera da 20 anni sul territorio emiliano, e non solo, per approfondire e vedere da vicino quelle che sono le perle di questi luoghi.