Chi è Silvia Brena la maestra di ginnastica di Yara e i dubbi su quella traccia di sangue

(Di giovedì 18 luglio 2024), nata nel 1990 è ladiritmica che nel 2010 lavorava nel Centro Sportivo di Brembate di Sopra (a Bergamo) dove si allenava ancheGambirasio, la ragazza uccisa in circostanze mai del tutto chiarite. Disi sa poco, sappiamo che ha un fratello e che unadel suo DNA è stata individuata sul giaccone trovato sul corpo di. Al processo a più domande, rispose di non ricordare nulla. Fu anche intercettata per un mese, insieme ai familiari, poi si stabilì che era estranea ai fatti. Attraverso il suo profilo su MammaFit, scopriamo cheè laureata Scienze della formazione primaria e Scienze motorie e dello sport e che, dopo aver accantonato l’attività di insegnante diritmica, dal 2015 ha lavorato con Motus Bergamo, una struttura nella quale si praticano attività fisiche e discipline olistiche.