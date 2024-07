Carletto protagonista dell' estate di Mirabilandia con tante attività e un' attrazione tematica dedicata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) - Elettrizzanti discese sull'acqua a bordo dei gommoniBlu River personalizzata a tema, indimenticabili Meet & Greet per scattare foto ricordo con il camaleonte, pause golose con gli iconici Sofficini Findus: l'allegria e spensieratezza'istrionica mascotte Findus colorano il parco divertimenti più grande d'Italia per un'all'insegna del divertimento di tutta la famiglia. Roma, 18 luglio 2024 - Personaggio mitico e indimenticabile, camaleonte dai mille talenti, amato da grandi e piccini:, l'istrionica mascotte del Gruppo Findus, arriva per la prima volta a, il parco divertimenti più grande d'Italia.